Aktion in Viersen : Hunderte Kinderwünsche erfüllen

In den Sparkassenfilialen in Viersen, Dülken und Süchteln startet am Freitag, 26. November, zum 15. Mal die Aktion „Weihnachtswunschbaum“ der Stadt Viersen. Die Idee: Paten können anonym von den Bäumen Papiersterne pflücken, auf denen ebenfalls anonym Geschenkwünsche von Kindern aus Viersener, Dülkener, Süchtelner und Boisheimer Familien vermerkt sind, die finanzielle und solidarische Unterstützung benötigen. Danach können die Paten die Geschenke im Wert von höchstens 25 Euro besorgen, weihnachtlich verpacken und in den Sparkassen abgeben.