Engagement in Niederkrüchten : Bald gibt es neue Helme für die Freiwillige Feuerwehr

Niederkrüchten Freude bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Wehr-Leiter Andre Erkens nahm eine Spende für neue Feuerwehrhelme entgegen.

„Wir wollen auch in diesem Jahr das Engagement unserer Freiwilligen Feuerwehr Niederkrüchten finanziell unterstützen“, sagt Ulrich Jansen, Geschäftsstellenleiter der Provinzial in Niederkrüchten. Er übergab jetzt am Elmpter Feuerwehrgerätehaus einen symbolischen Scheck in Höhe von 2600 Euro an Andre Erkens, den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. „Die Spende ist eine tolle Geste. Das Geld können wir sehr gut gebrauchen“, sagte Erkens. Klar ist auch schon, wofür die Summe verwendet wird: „Um neue Helme für unsere Löschzüge beschaffen“, kündigte Erkens an.