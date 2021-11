Für den Sport gilt 2G ab 16 Jahre : Landessportbund kritisiert Corona-Regeln für Jugendliche

Nach der neuen Corona-Verordnung müssen auch Jugendliche ab 16 Jahre bereits eine Impfung oder die Genesung nachweisen – wer das nicht hat, ist quasi vom Sport ausgeschlossen. Der Landessportbund lehnt diese Regelung ab.

Johannes Gathen, Geschäftsführer des Stadtsportbundes in Mönchengladbach (SSB), merkte in dem Zusammenhang an: „Die Jugendlichen sind in der Schule, in der sie regelmäßig getestet werden und nehmen am sozialen Leben teil. Aber am Sport dürfen sie dann nicht teilnehmen.“ Gathen ist zugleich aber froh, dass die neue Verordnung Sport generell weiter zulässt. Die Impfquote liegt in Nordrhein-Westfalen laut Robert-Koch-Institut bei den zwölf bis 17-Jährigen derzeit bei 58 Prozent. Daniel Brickwedde