Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt weiter an

Kreis Viersen Mehr Infizierte, mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen: Am Donnerstag registrierte das Kreisgesundheitsamt 180 Neuinfektionen, die Zahl der aktuell Infizierten stieg innerhalb eines Tages um 7,4 Prozent auf nun 1397 Einwohner.

Neun Neuinfektionen fielen bei Tests in Schulen auf, darunter je eine an der Gesamtschule Nettetal, der Europaschule in Schwalmtal und der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt in Niederkrüchten. Auch in der Pflegeeinrichtung Haus Bodelschwingh in Viersen infizierte sich eine Person.