Tipps für Hausbesitzer Fachfrau für energetisches Sanieren in Viersen berät gratis

Terminanfragen Terminanfragen sind entweder telefonisch unter 02162/ 101-533 oder per E-Mail an klimaschutz@viersen.de möglich. In der Anfrage sollen Interessenten ihren Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben. In der Regel finden die Termine am letzten Montag im Monat zwischen 14 und 17.45 Uhr statt.

Energieberater bei der Stadt Für Viersener, die sich bereits für ein konkretes Sanierungsvorhaben entschieden haben, empfiehlt sich in einem zweiten Schritt ein Termin mit dem Energieberater Michael Berger von der Verbraucherzentrale NRW. Die Termine sind bis Juli ausgebucht. Anfrage ebenfalls über die Stadt Viersen.