Premiere im Januar 2024 Viersen bekommt Hochzeitsmesse

Katrin Camps weiß ziemlich genau, wann in Viersen und Umgebung die meisten Hochzeitsanträge gestellt werden. „An Weihnachten und Silvester“, sagt sie. Woher sie das weiß? Weil am nächsten Werktag entsprechend häufig ihr Handy klingelt. Camps ist gemeinsam mit ihrem Mann Sascha Eigentümerin der Eventlocation Hammer Mühle an der Helmholtzstraße in Viersen. Das Gebäude, in dem bis 1906 mit einem Wassermühlrad Mehl gemahlen wurde, kann seit 2020 für Feiern gemietet werden. Es wurde zuvor von dem Ehepaar komplett kernsaniert. „Überzeugt hat uns das oberirdisch liegende Gewölbe, das schon direkt zu Beginn im unsanierten Zustand, so viel Charme hatte, dass nur der Holztisch und die Flasche Rotwein fehlten“, sagt Camps.