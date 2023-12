Haushaltsentwurf Viersen verzichtet 2024 auf Steuererhöhungen

Wo will die Stadt investieren? Insbesondere im Schulbereich, in die Grünanlagen, in Radwege- und Straßensanierungen. Allerdings: Im kommenden Jahr werden zunächst viele Planungskosten den Investitionsetat belasten; die Umsetzung – beispielsweise der Bau der neuen Feuerwache am Ransberg (rund 25 Millionen Euro) oder die zusätzlichen Räumlichkeiten und Mensen für den OGS-Ausbau – wird frühestens 2025 beginnen. Mehr als 69 Millionen Euro sogenannter Verpflichtungsermächtigungen stellt die Stadt für Investitionen bereit. Im kommenden Jahr stehen unter anderem folgende Projekte auf der To-do-Liste: Umgestaltung des Schulhofs der Johannes-Kepler-Realschule, Investitionszuschüsse an freie Träger für die Einrichtung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze, Sanierung der Bolzplätze Berliner Höhe und Balbinastraße, Umgestaltung der Sportanlage Löh, Sanierung von Brücken mit Radwegeverbindungen im Stadtgebiet, Umgestaltung der Fußgängerzone Süchteln und Sanierung der Stadtteilbücherei, Umgestaltung der Sport- und Freizeitanlage Hoher Busch, Sanierung der Zapfstellen auf den Friedhöfen Löh und Süchteln. Daneben plant die Stadt eine Pflanzoffensive für den Ersatz von Bäumen im Stadtgebiet, die infolge der Hitzeperioden eingegangen sind sowie Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.