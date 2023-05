Freizeittipp für Pfingstmontag, 29. Mai Vier Gründe, um Viersen zum Mühlentag zu besuchen

Tipp 1: Clörather Mühle. Zum inzwischen zerstörten Haus Clörath, einer 1230 erstmals erwähnten kurkölnischen Grenzfeste an der Niers, gehörte auch eine Wassermühle. Das Ungewöhnliche heute: Die Wassermühle liegt gar nicht mehr am Wasser. Grund dafür ist die Begradigung der Niers in den 1930-er Jahren. Sie war eine der großen Mühlen in der Region: mit drei Mahlgängen – zwei davon sind erhalten –, einem eingehausten Mühlrad mit sechs Meter Durchmesser und einer separaten Ölmühle (nicht erhalten).