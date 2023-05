Im westlichen Kreis Viersen Brandstiftung? Wehren mussten viele Feuer löschen

Gegen 21 Uhr hatten in Niederkrüchten-Venekoten Spaziergänger an zwei Stellen Rauch in der Heide entdeckt. An einer Stelle brannten Überreste eines hölzernen Tipis, an der anderen Holzreste. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Kurz nach Mitternacht bemerkte ein Zeuge in Schwalmtal-Amern, dass an der Straße Geneschen eine Gartenhecke brannte. Auch dort löschte die Feuerwehr schnell. Wehrleute bemerkten bei der Anfahrt, dass im Bereich Kockskamp/Lunapark auf einem Parkplatz ein Fahrzeug brannte. Die Löscharbeiten dort liefen parallel. Der Wagen wurde schwer beschädigt. In Brüggen-Born galt es, zwei zeitgleich gemeldete Pkw-Brände zu löschen. An der Straße Am Vennberg brannte das Auto in einer Hauseinfahrt. Wenige hundert Meter entfernt an der Beethovenstraße brannte ein weiterer Pkw.