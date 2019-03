Viersen-Dülken : Großer Polizei-Einsatz in Dülken wegen Softair-Waffe

20 Einsatzkräfte rückten in kugelsicheren Westen aus. (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Dülken Ein Mann mit einer Softair-Waffe hat am Freitagabend in Dülken einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Kurz vor 17.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Die Anrufer berichteten von einem Mann, der im Bereich Buscher Weg, Dürener Straße und An St.

Ulrich mit einer Waffe auf Passanten ziele. Zehn Streifenwagen rückten aus, 20 Polizisten mit kugelsicheren Westen waren vor Ort.