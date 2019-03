Brüggen: Musikverein Cäcilia Brüggen 1910 plant Neujahrskonzert

Brüggen Am 12. Januar 2020 soll das Konzert stattfinden.

Auf der Jahresversammlung des Musikvereins Cäcilia Brüggen 1910 im Vereinsheim „Brüggener Klimp“ wurde auch auf das anstehende 110-jährige Bestehen im kommenden Jahr geblickt. Am 12. Januar 2020 findet dazu in der Burggemeindehalle das nächste Neujahrskonzert statt, für das die Musiker um Dirigent André Frenzer und Vorsitzenden Volker Kürten derzeit ein Programm aus klassischen und modernen Stücken in Anlehnung an die „Wiener Kaffeehausmusik“ einstudieren.