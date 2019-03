Das Wort Steuererhöhungen besitzt einen ähnlich großen Charme wie das Wort Wurzelbehandlung. Einwohner und Gewerbetreibende in Viersen mussten es lange nicht mehr hören. Seit 17 Jahren wurden die Steuern nicht erhöht – und Viersen drohen Einnahmeverluste durch Abwanderung großer Firmen wie der Mars-Verwaltung und, demnächst mal, Reuter.

Schon 2017 war klar: Um Steuererhöhungen wird Viersen nicht herum kommen, wenn die Stadt vorzeitig aus der Haushaltssicherung herauskommen und mehr Gestaltungsspielraum zurückgewinnen will. Was die Bürgermeisterin in ihrem Entwurf „maßvoll“ nannte, hat die CDU nun deutlich unterboten. Lässt sich der Vorschlag umsetzen, hat sich das Warten in der vorläufigen Haushaltsführung gelohnt. mrö