Volksbühne Viersen : Ein Probenbesuch bei der Volksbühne

Dieter Götzen, der die Rolle von Karl Kowinski spielt, und seine Tochter Lilo alias Anke Bridonneau, haben es nicht leicht miteinander. Im neuen Stück „En joe Partii“ der Volksbühne Viersen kann viel gelacht werden. Foto: Bianca Treffer

Dülken Endspurt bei der Volksbühne Viersen: Die letzten Proben für das neue Stück „En joe Partii" sind angelaufen. Aufgeführt wird nicht nur in Dülken, sondern auch in Kaldenkirchen. Dort findet am 29. März sogar die Premiere statt.

„Die Klingel ist nicht an“, ist ein Ruf hinter der Kulissenwand zu hören, die in Richtung des Publikums eine Wohnzimmerwand mit einer Tapete aus den frühen 1980er-Jahren samt einer weißen Tür darstellt. „Die Sicherung muss noch rein, dann funktioniert sie. Du kannst aber auch klopfen“, sagt Dieter Götzen, der bereits an einem Tisch mit aufgebautem Schachspiel Platz genommen hat und damit inmitten eines Chaos sitzt. Zeitungen und Prospekte – original aus den 80er Jahren – liegen auf dem Boden. Auf dem Sideboard steht eine geöffnete Dose Ravioli, Socken parken auf der Anrichte und über dem Sessel geben sich ein Handtuch und ein Hemd ein Stelldichein. Alles sieht sehr verstaubt und unordentlich aus. Das empfohlene Klopfen ist zu hören. „Vater, ich bin’s, Lilo“, gibt es eine Stimme dazu. Die Ankündigung versetzt Götzen, der die Rolle von Karl Kowinski spielt, in rege Betriebsamkeit. Die Flasche Weinbrand verschwindet ebenso vom Tisch wie das Schachspiel. Das Fenster wird hektisch aufgerissen, dann steht Lilo alias Anke Bridonneau auch schon mitten im Wohnzimmer und kann nur den Kopf über das völlig verlotterte Zimmer schütteln. Die erste Szene von „En joe Partii“ ist angelaufen und bringt sowohl Waltraud Reimelt als auch Ursel Bellen zum Schmunzeln. Die Regisseurin und Souffleuse, die in der ersten Reihe direkt vor dem Bühnenbild sitzen, kennen die Szene zwar von unzähligen Proben auswendig, aber das hervorragende Format, mit dem Götzen und Bridonneau Vater und Tochter spielen, die beide etwas andere Ansichten darüber haben, wie man leben sollte, begeistert immer wieder aufs Neue.

Derzeit läuft der Endspurt der Proben in den Dülkener Räumlichkeiten: Die Volksbühne Viersen steht mit ihrem neuen Stück „En joe Partii“ kurz vor der Premiere. Die Erstaufführung findet allerdings nicht im eigenen Haus in Dülken statt, sondern im Hotel „Zur Mühle“ in Kaldenkirchen. „Wir spielen dort jetzt zum zweiten Mal, weil die Räumlichkeiten einfach größer sind als in unseren eigenen vier Wänden“, erklärt Reinelt.

Info Wann das neue Stück wo zu sehen ist Aufführungen Kaldenkirchen 29. März, 20 Uhr, und 31. März, 15 Uhr, Hotel „Zur Mühle“, Kölner Straße 36a. Der Kartenvorverkauf für Kaldenkirchen läuft über das Hotel. Aufführungen Dülken Noch nicht ausverkauft sind der 17., 18., 24. und 25. Mai. Die Aufführungen wochentags finden um 20 Uhr und sonntags um 15 Uhr an der Lange Straße 25 statt. Kartenvorverkauf im Dülken Büro sowie am 30. März, 11 bis 14 Uhr, an der Lange Straße 25 in Dülken. Kartenpreise Die Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro und an der Abendkasse 14 Euro.

In Dülken geht es zwar kleiner zu, aber dafür hat der Besucher das Gefühl, mittendrin zu sitzen. Er kann das Geschehen auf der Bühne nahezu hautnah erleben. Auf der Bühne hat der Schlagabtausch auf Viersener Platt inzwischen seinen Höhepunkt erreicht. Kowinski will seine Tochter rauschmeißen, weil die ihm eine neue Haushälterin andienen will. Doch alles ist zu spät. Das neue Modell für die Haushaltsführung steht schon vor der Türe. Die resolute und nicht aus der Ruhe zu bringende Helene Holtfreter, gespielt von Marlies Sommer, tritt ein.

„Habt ihr das Haus direkt gefunden?“, muss Bellen einmal kurz soufflieren, dann geht es auch schon weiter. Mimik und Gestik sitzen perfekt, und auch textlich bleibt es bei dem einzigen kurzen Souffleuse-Einsatz. Der Viersener Dialekt ist dabei gut verständlich, auch für diejenigen, die im Bereich der Mundart nicht sattelfest sind. Die Komödie in drei Akten von Stefan Vögel hat Hilde Götzen ins Vierscher Platt übersetzt.