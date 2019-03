„Fridays for future“ : 250 Schüler demonstrierten in Viersen

Der Sparkassen-Vorplatz in der Viersener Innenstadt war gut gefüllt. Die Demonstrationen sind endgültig auch in Viersen angekommen. Foto: Joerg Knappe

Viersen Am Sparkassenvorplatz in Viersen demonstrierten Eltern, Kinder und Senioren für den Klimaschutz. Am Freitag fand die erste „Fridays for future“-Demo in Viersen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Annika Lamm

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“ – So schallte es immer wieder über den gut gefüllten Sparkassenvorplatz in Viersen. Rund 250 Demonstrierende fanden sich am Freitag dort zur ersten „Fridays for future“-Demonstration am Sparkassenvorplatz in Viersen ein. Darunter zahlreiche Schüler, Eltern und Senioren. Man sieht Plakate mit Aufschriften, wie „Wir haben nur eine Erde“ und „Ihr habt verschlafen, wir sind der Wecker“ oder auch humorvollen Sprüchen, wie etwa „Das Klima ist aussichtsloser als meine Spanischnote“. Laut Polizei verlief bei der Demonstration alles friedlich.

Organisator Otto Cerny (21) war positiv überrascht über die große Anzahl von Teilnehmern: „Es sind viel mehr gekommen, als erwartet“, sagte er stolz. Sogar der stellvertretende Schulleiter des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums in Viersen, Jörg Volger, ist heute bei der Demo anwesend: „Wir wollen zeigen, dass die Schulleitung das Anliegen der Schüler sehr unterstützt“, sagte er.

Info