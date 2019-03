Kreis Viersen : Vorlesewettbewerb in Plattdeutsch in der Stadtbibliothek

Der Plattdeutsch-Vorlesewettbewerb findet schon zum 35. Mal statt. Nele Brües (am Pult) nahm vor zwei Jahren teil. Foto: Verein für Heimatpflege Viersen

VIERSEN „Maar Moot, op Platt kallt et sech joot“, diese Aufforderung nehmen auch in diesem Jahr wieder viele Schüler der Klassen 1 bis 13 im gesamten Gebiet des Kreises Viersen wörtlich. Gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Großeltern haben sich die Mädchen und Jungen auf den 35. Vorlesewettbewerb in Plattdeutsch vorbereitet, den der Verein für Heimatpflege mit Unterstützung der Schulen, der Stadt Viersen und der Deutschen Bank veranstaltet.

