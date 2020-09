Vorfall in Viersen : Duo versucht in Kiosk einzubrechen

Viersen Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen zu einem Einbruchsversuch in Viersen. Zwei Unbekannten wollten in einen Kiosk einbrechen.

In der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr haben zwei Männer versucht, in einen Kiosk an der Süchtelner Straße in Viersen einzubrechen. Laut Angaben der Polizei hebelten sie an der Eingangstür, konnten diese aber nicht öffnen.