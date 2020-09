Einbruch in Viersen : Schmuck und Geld aus Haus gestohlen

Einbruch in Viersen

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch und einem versuchten Einbruch in Häuser in Viersen und Dülken (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Viersen Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag verzeichnete die Polizei einen Einbruch und einen Einbruchsversuch in Viersen.

Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 12.50 und 13.30 Uhr in Viersen erfolgreich gewesen. Nach Polizeiangaben hebelten sie ein Fenster eines Hauses an der Straße Röhlenend auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Geld und Schmuck.