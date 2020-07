Polizei sucht nach Hinweisen : Mehrere Einbruchsversuche in Meerbusch

Meerbusch Zweimal versuchten Unbekannte am Wochenende, in Meerbuscher Häuser einzubrechen – jedoch ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Vorfälle.

Am Samstag versuchten Unbekannte gegen 14.10 Uhr vergeblich in ein Reihenhaus an der Gonellastraße in Lank-Latum einzubrechen. Zwischen 15.15 Uhr und 20 Uhr gab es zudem eine weiteren Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus an der Hindenburgstraße in Büderich. Wer an der Hindenburgstraße in Büderich oder der Gonellastraße in Lank-Latum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02131 3000 zu melden.