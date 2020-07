Vorfall in Schwalmtal : Bethanien Kinderdorf warnt vor Betrügern

Im Herzen des Bethanien Kinder- und Jugenddorfs in Schwalmtal liegt Haus Clee. Foto: Franz-Heinrich Busch

Schwalmtal Das Bethanien Kinderdorf in Schwalmtal warnt vor einem Betrüger, der in Schwalmtal-Amern unterwegs sein soll: Es seien Hinweise eingegangen, dass derzeit ein älterer Mann im Ort an Haustüren klingele.

Der Mann gebe vor, im Namen des Kinderdorfs Geld zu sammeln, berichtet Kinderdorf-Sprecherin Anna Leister. Sie stellt klar: „Wir gehen nicht von Tür zu Tür, um Geld zu sammeln.“ Der Mann habe nichts mit der Einrichtung zu tun.

(naf)