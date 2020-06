Corona-Hilfsaktion : Meerbuscher Mädchen sammeln für Malteserstift

Lank-Latum Die vier Zehnjährigen haben die Hausleitung mit ihrer Spende überrascht. Von dem Geld wurden Blumensträuße gekauft, die überall in der Einrichtung verteilt wurden, um die Bewohner zu erfreuen.

(RP) Als der Anruf sie am Sonntag erreichte, wurde Elke Jahn-Engelbert, Hausleitung des Malteserstift St. Stephanus in Lank-Latum, ganz warm ums Herz, erzählt sie. Es würden vier junge Mädchen vor der Tür stehen, berichtete die Mitarbeiterin an der Rezeption. Sie hätten einen Umschlag mit 59,42 Euro dabei – eine Spende für die Wohn- und Pflegeeinrichtung, die sie nun übergeben wollten.

Charlotte, Adele, Lia und Lotte, alle zehn Jahre alt, sind in den vergangenen Tagen in Meerbusch von Tür zu Tür gegangen und haben Geld gesammelt, um den Bewohnern und Mitarbeitern in Zeiten von Corona eine Freude zu bereiten. „Wir sind sehr gerührt, dass die Mädchen den Erlös ihrer Bemühungen dem Malteserstift St. Stephanus gespendet haben“, sagt Jahn-Engelbert. Sie findet es besonders gut, wenn sich junge Menschen engagieren und für Pflegekräfte und Senioren einsetzen. „Seit Ausbruch der Corona-Pandemie erfahren wir von vielen Menschen Zuspruch und Unterstützung für unsere Arbeit. Dafür bedanken wir uns von Herzen, weil solche Gesten uns motivieren und in unserer Arbeit bestärken“, betont die Hausleitung.