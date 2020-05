Engagement in Schwalmtal : Kreative Ideen aus der Gemeinde sollen Schwalmtalern Mut machen

Schwalmtal Fotos, kurze Texte, Bilder: Monika Sartingen-Ludwigs sammelt Fotos. Sie sollen in der Corona-Krise ein Bindeglied zwischen Schwalmtalern sein. Am Schluss soll eine Collage aus allen Bildern, Texten und Ideen gestaltet werden.

Was macht die Corona-Pandemie mit den Menschen in Schwalmtal? Wie verbringen sie ihren Alltag unter diesen Bedingungen, was beschäftigt sie? Kreative Antworten auf Fragen wie diese hat Monika Sartingen-Ludwigs, Gemeindereferentin an St. Matthias Schwalmtal und Schulseelsorgerin, gesammelt. „Die Überlegung war, wie man die Menschen weiterhin erreichen kann“, sagt Sartingen-Ludwigs zu der Idee ihrer Aktion. Auf vieles müsse zurzeit verzichtet werden, das Leben verlaufe auf einmal ganz anders als gewohnt. „Aber es passieren immer wieder Dinge, die kreativ sind, die lustig sind, die vielleicht auch zum Nachdenken anregen und uns an das Wesentliche erinnern“, meint die Gemeindereferentin.

Gottesdienste In St. Georg in Schwalmtal und St. Michael in Waldniel finden wieder Heilige Messen statt: dienstags um 11 Uhr, freitags um 15 Uhr, samstags um 18.30 Uhr und sonntags um 11 Uhr in St. Michael sowie donnerstags und samstags, 17 Uhr, in St. Georg. Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt beginnen die Vorabendmessen am Mittwoch, 20. Mai, um 18.30 Uhr in St. Michael und am Donnerstag, 21. Mai um 11 Uhr in St. Georg. Wegen der begrenzten Plätze ist eine vorherige Anmeldung unter Ruf 02163 2255 oder per E-Mail: Pastoralbuero@kkg-schwalmtal.de im Pfarrbüro Amern notwendig.