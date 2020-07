Angebote für Familien : Ferienspaß in Schwalmtal

Schwalmtal Die Gemeinde Schwalmtal organisiert einen Malwettbewerb. Teilnehmen können Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren, die Bilder werden ausgestellt. Darüber hinaus gibt es viele weitere Angebote für die Ferien.

Der Bewegungskindergarten Schier bietet zwei verschiedene Steinrallyes mit Edgar, dem gutgelaunten und fröhlichen Stein, an. Die Gemeindeverwaltung organisiert unter dem Motto: „Male was Du liebst“ für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren einen Malwettbewerb. Die Einsendungen (DIN A4) werden im Anschluss in einer Bilder-Ausstellung im Bürgerhaus der Gemeinde Schwalmtal ausgestellt. Eine Jury wählt drei Bilder aus und vergibt kleine Überraschungen. Einsendeschluss ist der 15. August. Einsendungen an: Rathaus, Zimmer 213, Markt 20, 41366 Schwalmtal.