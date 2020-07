Corona in Viersen : Irmgardis-Rallye fällt aus

Die Irmgardis-Rallye startet in der Süchtelner Innenstadt und lockt viele Schaulustige an. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Süchteln Der Veranstalter hat die Oldtimer-Rundfahrt mit Start in Süchteln für dieses Jahr abgesagt. Die Motorsportfreunde möchten aber die Viersener Oldtimer-Rallye unterstützen.

Der Motorsportclub Süchteln hat die für September geplante Irmgardis-Rallye abgesagt. „Noch im Januar haben wir im Vorstand beraten, wie wir in diesem Jahr unsere 10. Irmgardis-Rallye und damit unser Jubiläum, ganz besonders attraktiv für Teilnehmer und Besucher gestalten können“, sagt der Vorsitzende Michael Mevissen. Nach den erneuten Corona-Ausbrüchen in Gütersloh und Warendorf aber sei nun die Entscheidung gefallen, die Rallye auf das kommende Jahr zu verschieben. Mevissen: „Wir sind aber mit Herzblut dabei, die Oldtimer-Rallye in Viersen zu unterstützen. Damit geht auch für uns Oldtimer-Freunde aus Süchteln die Freude am Rallye-Sport in diesem Jahr nicht verloren.“