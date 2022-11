Kita-Plätze in Viersen Kita-Anmeldung noch bis Ende Januar möglich

Noch bis zum 31. Januar können Eltern, die für ihr Kind im kommenden Kita-Jahr in Viersen einen Platz benötigen, im Online-Portal Kita-Online ihren Bedarf bei der Stadt melden. Dafür müssen sie das Online-Portal „Kita-Online“ nutzen, über das Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen in Viersen vergeben werden.