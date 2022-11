Ausgezeichnete Nachbarschaftshilfe in Bracht Jungschützen mit Heimatpreis belohnt

Die 38 jungen Männer und Frauen, die sich in den verschiedenen Gruppierungen der Schützenbruderschaft engagieren, nehmen zum Beispiel an kirchlichen Veranstaltungen teil: Sie begleiten die Fronleichnamsprozession und die Wallfahrt nach Kevelaer und arbeiten beim ökumenischen Pfarrfest mit. Das ist ihr normales, alltägliches Engagement. Sie machen auch gemeinsam Ausflüge mit dem Planwagen, grillen zusammen, nehmen an Schießwettbewerben teil und feiern Partys. Die letzte große Feier fand am 7. März 2020 statt. Dann kam der Lockdown.