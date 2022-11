Kita in Viersen Zum Vorlesetag gab es auch Buchstabensuppe

Zum Aktionstag rund um die Themen Vorlesen, Sprache und Bewegung hatten Kita-Leiterin Claudia Jansen und ihr Team vielfältige Angebote für die unterschiedlichen Altersgruppen in der Kita vorbereitet. Für die größeren Kinder, die bald schon in die Schule kommen, war die Kinderbuchautorin Jasmin Zipperling zu Gast in der städtischen Kindertageseinrichtung. Sie las aus ihren Büchern über die Abenteuer der Häsin Hopsi in der Himmelswerkstatt, und die Vorschulkinder lauschten ihr aufmerksam.