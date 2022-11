Kitas in Viersen Kinder schmücken Weihnachtsbäume

Bürgermeisterin Sabine Anemüller besuchte, wie in den Vorjahren, eine der Gruppen während der Schmückaktion. In diesem Jahr waren es die Kinder der Kita Himmelszelt an ihrem Baum in der Rathausgasse. Nach dem Aufhängen der Verzierung gab es ein gemeinsames Lied und ein kleines Präsent für die Kinder. Möglich wird die Aktion durch die Unterstützung von Sponsoren.