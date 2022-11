ASV Süchteln gewinnt gegen TD Lank Aufsteiger im Stile einer Spitzenmannschaft

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind die Gäste aus Lürrip dann erneut in Rückstand geraten, waren aber erneut in der Lage das Spiel zu drehen. Bitter verliefen dann die letzten Sekunden der Partie, als HSG Mülheim/Styrum mit der Schlusssirene noch einen Siebenmeter zugesprochen bekamen und diesen zum 29:29-Endstand verwandelten. „Heute haperte es an Kleinigkeiten“, so Elis. „Uns fehlt die Konstanz. Die dauernden Pausen an den Wochenenden tragen auch nicht dazu bei, um in einen Rhythmus zu finden, was für eine so junge Mannschaft extrem wichtig ist. Hinzu kommt, dass wir unsere Sporthalle nicht nutzen können, und so einmal in der Woche mit Borussia Mönchengladbach trainieren. Bleibt abzuwarten, wie es mit den kommenden Heimspielen aussieht. Wir haben dem Verband zwar Vorschläge mit Terminverschiebungen in einer anderen Halle gemacht, bis dato aber leider noch keine Antwort bekommen.“ TSL-Torschützen: Giesen (6), von der Weyden (6/1), Flügel (4), Heitzer, Kölling (je 3), Vaas, Bones, Semrau (je 2) und Kukulies.