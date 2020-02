Wirtschaft in Schwalmtal : Anderthalb Millionen Euro für neue Halle

Schwalmtal Das Unternehmen DS Pulverbeschichtung hat am Windhauser Weg eine neue Halle in Betrieb genommen. Zu seinen Auftraggebern gehören die Deutsche Bahn und die Hamburger Elbphilharmonie.

Das Unternehmen DS Pulverbeschichtung hat am Windhauser Weg 3 in Waldniel eine 1000 Quadratmeter große Halle in Betrieb genommen. Die beiden anderen Produktions-Standorte in Waldniel bleiben vorerst. „Perspektivisch wollen wir aber alles am Windhauser Weg zusammen ziehen“, sagt Christian Sartingen (42), Geschäftsführer des Familienunternehmens.