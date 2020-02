Kostenpflichtiger Inhalt: Betriebsjubiläum in Viersen : Gastarbeitersohn macht Karriere

Nino Parasiliti als junger Kfz-Mechaniker bei der Reparatur eines Wagens. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Nino Parasiliti hat sich 1980 mit einer Autowerkstatt in Dülken selbstständig gemacht. Innerhalb kurzer Zeit stellte er die ersten Mitarbeiter an und aus der reinen Autowerkstatt entwickelte sich ein Autohaus. Vor 25 Jahren zog das Unternehmen nach Viersen an den Kränkelsweg um.