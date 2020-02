Prozess nach Brand in Viersen : Angeklagter Viersener gibt Brandstiftung zu

Viersen/Mönchengladbach Der 36-Jährige bestritt vor Gericht nicht, im Juli 2019 in seiner Süchtelner Wohnung Feuer gelegt zu haben.

Kurz vor Prozessende am Landgericht Mönchengladbach hat der Angeklagte die ihm zur Last gelegte Brandstiftung zugegeben: Die Anklage gegen den 36-jährigen Viersener lautet zudem auf versuchten Mord, da er leichtfertig den Tod eines Menschen in Kauf genommen habe. Laut der Erklärung des Verteidigers leugnet der Mann nicht, am 18. Juli 2019 einen Brand in seiner Süchtelner Wohnung gelegt zu haben. Er habe ein Blatt Papier angezündet und es auf den Teppichboden vor seinem offenen Kleiderschrank geworfen. Danach sei er noch etwa fünf Minuten in der Wohnung verblieben, habe sie dann mit einem Hund, den er in Pflege hatte, verlassen. Zu diesem Zeitpunkt habe es bereits starken Rauchgeruch und Flammenentwicklung gegeben. Über eine Gefährdung anderer habe er nicht nachgedacht.