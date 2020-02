Interkommunales Bad von Brüggen und Niederkrüchten : Weitere Gespräche zum interkommunalen Bad

Niederkrüchten Gutachter arbeitet an dem „Eine-Million-Euro-Bad“.

Sobald der Gutachter einen laut Wassong „vorzeigbaren Entwurf“ abgegeben hat, soll dieser in die jeweiligen Fachausschüsse und Gemeinderäte gehen. Die Niederkrüchtener SPD hatte beantragt, dass der Gemeinderat am 12. Mai eine Entscheidung zum gemeinsamen Bad treffen soll. Inwieweit dieser Zeitplan realistisch ist, dazu wollte sich Niederkrüchtens Bürgermeister am Dienstag nicht äußern.

Weitere Gespräche stehen zudem mit dem Eigentümer des früheren Brimges-Gelände an der B 221 an. Dies ist der bisher favorisierte Standort für das gemeinsame Hallenbad. Laut Kalle Wassong habe der Eigentümer bereits zu einem früheren Zeitpunkt angekündigt, das Areal zur Verfügung stellen zu wollen, aber „wir wollen dies nochmal verifizieren“, erklärte Wassong.

Beide Gemeinden waren sich darüber einig, dass die Kosten für den künftigen Badbetrieb auf eine Millionen Euro gedeckelt werden sollen. Die Gemeinde Brüggen will zudem auf eigene Kosten eine Saunalandschaft betreiben, um das gemeinsame Bad attraktiver zu machen. Das marode Lehrbecken in Bracht wird geschlossen. Die Fläche wird bei der geplanten Sanierung der Gesamtschul-Dependance in Bracht für die Verwaltung hergerichtet. Die Gemeinde Niederkrüchten will zudem das Freibad sanieren und wiedereröffnen. Die Kosten dafür will sie allein tragen. Zudem gibt es Pläne für eine gemeinsame Bädergesellschaft. Dabei werden Synergie-Effekte gesehen, etwa beim Einsatz von Personal.