Deutschland sucht den Superstar : Viersenerin singt „All This Love“ bei DSDS

Rebecca Strumpen aus Viersen hat die erste Casting-Runde der Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) überstanden: Am Samstag, 15. Februar, erfahren die Fernsehzuschauer, ob die 26-Jährige auch in der zweiten Runde, dem „Recall“, die Juroren Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Pietro Lombardi mit ihrem Gesang überzeugen konnte.

Die Sendung wird ab 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. 126 Kandidaten sind in dieser Folge der Show noch übrig, in Gruppen treten sie in einem Restaurant im österreichischen Sölden vor der Jury auf. Strumpen singt „All This Love“ von Robin Schulz feat. Harloe. Die Juroren wählen 26 Kandidaten aus, die eine Einladung zum Recall in Südafrika erhalten. Strumpen möchte sich die Show am Samstag gemeinsam mit der Familie zu Hause in Viersen anschauen. Der Recall sei für sie noch aufregender als die erste Casting-Runde gewesen, erzählt sie. Naf/Foto: TVNOW