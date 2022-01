Kampfmittelsuche in Viersen : Suche nach Blindgängern in Boisheim

Suche nach Blindgängern in Boisheim

Kampfmittelsuche in Viersen

Boisheim Grundlage der Untersuchung auf einem Privatgrundstück sind Luftbilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Stadt weist darauf hin, dass während der Arbeiten keine Gefahr für die Menschen rundherum besteht. Start ist am 10. Januar.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) bei der Bezirksregierung Düsseldorf sucht ab Montag, 10. Januar, in Boisheim am Friedhofsweg nach möglichen Blindgängern aus dem zweiten Weltkrieg. Grundlage der Untersuchung sind Luftbilder aus dieser Zeit. Darüber informiert die Stadt Viersen . Der Verdachtspunkt, der untersucht wird, liege auf einem Privatgrundstück. Die Stadt werde über Auffälligkeiten bei der Sondierung direkt berichten. Die Meldungen findet man beispielsweise im Facebook-Auftritt der Stadt (www. facebook.de/Viersen.de oder @ViersenRathaus), sowie bei Twitter unter @StadtViersen.

Wie die Stadt erläutert, kann der KBD nach Auswertung der Luftbilder aus dem Zweiten Weltkrieg nicht ausschließen, dass sich in diesem Bereich in Boisheim sogenannte Kampfmittel im Boden befinden – es kann allerdings durchaus sein, dass die vermeintlichen Blindgänger später doch noch explodiert sind. Ebenso ist es möglich, dass nicht explodierte Bomben bereits entfernt wurden. Im und unmittelbar nach dem Krieg wurden nicht alle Bombenentschärfungen dokumentiert. Denkbar ist auch, dass der Verdachtspunkt auf dem Luftbild eine völlig andere Ursache hat.

Hilfe in außergewöhnlichen Situationen

Hilfe in außergewöhnlichen Situationen : Das ist zu tun, wenn die Notrufe im Kreis Viersen ausfallen

Unfall in Viersen

Unfall in Viersen : Betrunkener Autofahrer prallt gegen Laterne

Stadt plant erste Azubimesse in Viersen

Im Februar in der Festhalle

Im Februar in der Festhalle : Stadt plant erste Azubimesse in Viersen

Um Gewissheit zu erlangen, bohren Mitarbeiter eines vom KBD beauftragten Fachunternehmens in kleinem Abstand viele Löcher in den Boden. In diese Löcher werden Sonden herabgelassen, die auf metallische Gegenstände reagieren. Die Stadt weist darauf hin, dass während der Arbeiten keine Gefahr für die Menschen rundherum besteht. Bauzäune dienen nur dazu, die Arbeiter zu sichern.