Hinrundenfazit TV Lobberich : Aus der Not eine Tugend gemacht

Handball-Oberliga Die Langzeitverletzten im Kader ersetzte der Handball-Oberligist durch Spieler aus der eigenen Jugend – und hatte damit Erfolg. Nur zu Hause wollte dem Team von Trainer Christopher Liedtke zunächst wenig gelingen.

Aus der Not machte Lobberich eine Tugend. Vier Langzeitverletzte sorgten zunächst für einige Kopfschmerzen, doch aus der Jugend boten sich mit Mattes Walter, Bennett Hoffmanns, Tim Falk und Fynn Mannheim vier Talente an. „Sie hatten bis dahin kaum Einsatzzeiten bei den Senioren und haben ihre Sache wirklich sehr gut gemacht“, freut sich Liedtke. „Jede gute Aktion von ihnen wird von der gesamten Mannschaft gefeiert, das ist schon richtig toll. Daher sind wir absolut im Soll und haben sogar drei oder vier Punkte liegen gelassen, was aber auch der mangelnden Erfahrung geschuldet ist“, sagt der Trainer weiter. Die Schwierigkeiten im Defensivverbund waren zu Saisonbeginn nicht zu übersehen, doch die Kombination aus Abwehr und Torhüter verbesserte sich von Spiel zu Spiel, was letztlich auch ein Resultat der intensiven Trainingsarbeit in diesem Bereich ist. „Mit dem besseren Zusammenspiel hat sich auch unser Tempospiel deutlich verbessert und genau da will ich hin“, betont der Lobbericher Trainer. „Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Spiels. Hier ist also eine wirklich positive Entwicklung zu erkennen.“