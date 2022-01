Im Februar in der Festhalle : Stadt plant erste Azubimesse in Viersen

Stadt plant erste Azubimesse in Viersen

Im Februar in der Festhalle

Die Wirtschaftsförderung der Stadt lädt zur Azubimesse in die Festhalle ein. Foto: Maximilian Behnen

Viersen Im Februar wird die Festhalle in Viersen zum Messestandort. Schüler und Unternehmer können dort ins Gespräch kommen, es gibt Bewerbungstrainings und Diskussionsrunden.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Viersen möchte Schulabgängern und Viersener Unternehmern Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und auszutauschen. Deshalb lädt sie für Mittwoch, 16. Februar, zur ersten Viersener Azubimesse in die Festhalle am Hermann-Hülser-Platz ein. Thematischer Schwerpunkt soll die Zukunft der dualen Ausbildung in Zeiten von Corona sein.