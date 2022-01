Corona im Kreis Viersen : Neuinfektionen in zwei Viersener Seniorenheimen

Kreis Viersen Aktuell sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamts 1291 Menschen im Kreis Viersen mit dem Coronavirus infiziert - 187 mehr als am Vortag.

(naf) Das Kreisgesundheitsamt hat am Donnerstag 233 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Je eine Neuinfektion entfällt auf die Seniorenheime Paulus-Stift und Haus Maria Hilf in Viersen. Aktuell gelten 1291 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 187 mehr als am Vortag. 195 Kontaktpersonen (+32) befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 243,9 auf 294,4.