Kundgebung in Viersen : Generationsübergreifend den Klimaschutz im Blick

Ein 86-Jähriger eröffnete die Abschlusskundgebung der Klima-Aktionstage auf dem Sparkassenvorplatz, später sprachen Schüler über nachhaltige Ernährung. Naturschutzbund, das Forum Eine Welt und andere hatten Infostände aufgebaut. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Es war rekordverdächtig, was sich am Samstagmorgen auf der Bühne der Abschlusskundgebung vom Aktionsbündnis für Klimaschutz in Viersen abspielte. Der schon ein bisschen wackelig auf den Beinen stehende Initiator Jochen Häntsch eröffnete die Veranstaltung, und das im Alter von 86 Jahren. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) fand das sensationell und rief ins Publikum: „Applaus für einen 86-Jährigen.“

Der Rentner von der AG 60plus und ehemalige Schulleiter der Dülkener Ostschule fand klare Worte zum Klimaschutz auf lokaler Ebene. „Wir müssen an unsere Kinder und Enkelkinder denken. Jeder in Viersen kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, appellierte Häntsch vor spärlich gefüllten Sitzbänken auf dem Sparkassenvorplatz an die Menschen. Der Initiator der Aktionstage vom 12. bis 24. September mit mehr als einem halben Dutzend Veranstaltungen war ein bisschen enttäuscht darüber, dass nicht mehr Viersener an den Aktionstagen teilgenommen und auch zu der Abschlusskundgebung am Samstag gekommen waren.

Dabei hatten alle Redner eine Menge zu sagen. Nicht nur Jochen Häntsch und Bürgermeisterin Sabine Anemüller, die mahnte: „Jeder muss bei sich mit einem nachhaltigen Leben anfangen, nicht nur die Stadt ist gefordert.“ Danach standen die Vertreter der drei Viersener Gymnasien und der Gesamtschule auf der Bühne. Die Rednerinnen probierten es teilweise mit einer neueren Form der Ansprache. und zwar mit einem Poetry Slam. Das ist normalerweise ein Dichterwettstreit mit performativen Elementen. Diesmal gab es keinen Wettstreit, sondern einen Appell ans Publikum. „Man darf die heimische Landwirtschaft nicht vergessen, dann kann man nachhaltiger essen“, hieß es da. Danilo Wilms vom Dülkener Albertus-Magnus-Gymnasium brachte es ebenfalls auf den Punkt. "Wir müssen Ideen entwickeln, wie nachhaltiges Leben geht, so der 18-jährige Schüler, der sich mit dem Klimaschutz im Fach Sozialwissenschaften beschäftigt. Manfred Budel von der AG 60plus, der die Kundgebung moderierte, fügte hinzu: „Es ist nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12!“

Dann war das Schulorchester vom Clara-Schumann-Gymnasium aus Dülken dran. Da konnten die Zuschauer die geballte Information zum Thema Nachhaltigkeit sacken lassen. Eins sprach auf jeden Fall ganz klar für die Veranstaltung auf dem Sparkassenvorplatz: Wer einmal da war, der blieb auch. Langsam füllte sich der Platz vor der Bühne.

So war bei den Schlussworten des Stadtschülersprechers Paul Menzel und Jochen Stürznickel von „Parents for future“ schon deutlich mehr los. Die Meisten kamen gerade vom Einkaufen und mischten sich nach und nach unter die Zuhörer. Die konnten sich rund um das Thema Nachhaltigkeit an einer Reihe von Infoständen beraten lassen. Ein Dutzend Verbände und Organisatoren, sowie die Stadtverwaltung unterstützten die Aktionstage in Viersen, die im Rahmen der bundesweiten Initiative Nachhaltigkeit ins Leben gerufen wurde.