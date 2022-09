Zwei mutmaßliche Täter aus Nettetal : Drei Männer wegen Raubüberfällen in Untersuchungshaft

Nettetal Den Inhaftierten wird vorgeworfen, zwei Schnellrestaurants in Nettetal überfallen und Angestellte und Kunden bedroht zu haben. Bei einem Raub wurde auch eine Schusswaffe gezogen.

Ein 18-jähriger und ein 19-Jähriger aus Nettetal sowie ein 34-jähriger Brüggener sitzen seit Mittwoch, 21. September, in Untersuchungshaft. Wie die Polizei erst am Freitag, 23. September, mitteilte, sollen sie an zwei Raubüberfällen beteiligt gewesen sein.

Am 28. August gegen 23.15 Uhr bedrohten sechs oder sieben Unbekannte auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants auf der Straße „An der Kleinbahn“ in Kaldenkirchen mehrere Kunden mit einem Beil und anderen Schlaggegenständen und versuchten, Bargeld und einen Pkw zu erpressen.

Durch schnelle und umfangreiche Ermittlungen sei es gelungen beide Taten in Verbindung zu bringen und Tatverdächtige zu ermitteln, sagt die Polizei. Am Dienstag, 20. September, so die Polizei weiter, vollstreckten Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse in sechs Objekten in Brüggen, Nettetal und Viersen. Weil beim zweiten Raub eine Schusswaffe verwendet worden war, unterstützten Spezialkräfte die Viersener Teams. Bei den Durchsuchungen wurden die verwendeten Waffen und weitere Beweismittel sichergestellt.