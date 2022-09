Klimawandel in Viersen : Breites Bündnis ruft zu Klima-Aktionstagen auf

Starkregenereignisse werden auch in Viersen zunehmen. Unser Foto zeigt ein Haus an der Straße Schirick in Dülken. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Wie verändert die Klimakrise Viersen? Wie mache ich mein Haus klimarobust? Wie geht’s dem Wald? Das Programm gibt Antworten bei Ausflügen, Vorträgen und einer Podiumsdiskussion. Zum Abschluss ist eine Kundgebung geplant.

„Die Pandemie und der fürchterliche Krieg in der Ukraine dürfen nicht dazu führen, dass wir den Klimaschutz vernachlässigen“, sagt Initiator Jochen Häntsch von der AG 60plus. „Es geht schließlich um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Es wird höchste Zeit, dass wir die lokalen Herausforderungen lösen.“ Der 84-Jährige, der auch schon bei „Fridays for Future“-Kundgebungen in Viersen dabei war, freut sich, dass diverse Schulen, ein Dutzend Verbände und die Stadtverwaltung die Klima-Aktionswochen unterstützen. Sie sind Teil der bundesweiten Aktionstage Nachhaltigkeit. So ist die Viersener Ortsgruppe des Kinderschutzbundes ebenso mit an Bord wie die evangelische Kirchengemeinde, die Awo, das Forum Eine Welt, der Naturschutzbund und der Abfallbetrieb des Kreises. Ebenso bringen sich alle Viersener Gymnasien und die Gesamtschule ein. Doch das Engagement ist generationenübergreifend: Auch die „Parents for Future“ und die Seniorengruppen „Miteinander Füreinander“ aus Viersen, Dülken und Süchteln wie auch Häntschs AG 60+ stehen hinter den Aktionstagen. Unterstützt werden sie Aktionstage von der Sparkasse Krefeld und NEW.