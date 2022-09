Fridays For Future​: Nettetaler streiken fürs Klima​

Fridays For Future

Friday For Future Demostration in Lobberich. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Massiver Ausbau des ÖPNV und Fortführung des Neun-Euro-Tickets, schneller Umstieg auf erneuerbare Energien, soziale Abfederung der Folgen des Klimawandels – diese Themen standen im Mittelpunkt einer Demonstration, zu der die Nettetaler Ortsgruppe von Fridays For Future aufgerufen hatte.

Die Demonstranten trafen sich vor dem Rathaus in Lobberich und zogen ein Stück durch den Ort. Die Aktion war eine von vielen in ganz Deutschland anlässlich eines „Globalen Klimastreiks“ zu dem Fridays For Future aufgerufen hatte. Auf der Landkarte der Demo-Orte war Nettetal als einzige Stadt im Westkreis vertreten. RP-Foto: Jörg Knappe