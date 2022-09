Blumen in Viersen : Neuer Mieter in der Rathausmarktgalerie

Viersen Die „Blumeninsel“ von Michael Eichstädt ist nun in der unweit des Viersener Stadthauses gelegenen Einkaufspassage zu finden.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hat jetzt Michael Eichstädt in seinem neuen Ladenlokal in der Rathausmarktgalerie begrüßt. Die „Blumeninsel“ kehrte zurück in die unweit des Stadthauses gelegene Einkaufspassage. Inhaber Eichstädt hat die Fläche aufwändig umgestalten lassen. Armin Hinz, Inhaber der Rathausmarktgalerie, gratulierte dem Vorsitzenden des Vereins „Viersen aktiv“ ebenso wie seine Kolleginnen und Kollegen des örtlichen Werberings sowie das städtische Citymanagement. Sowohl Eichstädt als auch Hinz und das städtische Citymanagement sehen in der Rückkehr der „Blumeninsel“ ein Zeichen für die positive Entwicklung des Standortes. In Kürze soll die Attraktivität der Rathausmarktgalerie durch die Eröffnung eines Nahkauf-Marktes weiter gesteigert werden.