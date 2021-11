Unfall in Viersen : Rollerfahrer schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstagabend in Viersen-Dülken. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Der 17-jährige Niederkrüchtener, der mit seinem Roller Vorfahrt hatte, konnte einen Zusammenstoß mit einem Auto in Viersen-Dülken nicht verhindern.

Beim Abbiegen von der Brabanter Straße auf die Theresienstraße in Viersen-Dülken hat ein 35-jähriger Autofahrer am Dienstagabend einen Roller übersehen. Nach Polizeiangaben hatte der Rollerfahrer, der dem Viersener entgegen kam – ein 17-Jähriger aus Niederkrüchten –, Vorfahrt. Er habe einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern können. Der 17-Jährige sei verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 19.20 Uhr.