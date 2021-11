Läuferin vom OSC Waldniel : Alexandra Schwartze feiert zehnte Deutsche Meisterschaft

Leichtathletik Die 58-jährige Läuferin Alexandra Schwartze vom OSC Waldniel setzte sich über die Zehn-Kilometer-Distanz in Uelzen souverän durch und krönte damit ein perfektes Sportjahr. Eine Herausforderung steht für sie aber noch an.

Der Meisterschaftslauf Nummer zwei, bei dem alle Frauen – einschließlich der jüngeren Altersklasse W45 – antraten, wurde durch viele Aufgaben, gerade der jungen Läuferinnen geprägt. Viele Läuferinnen unterschätzten wohl den Zwei-Kilometer-Rundkurs, der fünfmal zu durchlaufen war, und mussten sich daher früh geschlagen geben. „Da gehe ich mit viel mehr Routine ins Rennen“, sagt Schwartze. Die neue Deutsche Meisterin über zehn Kilometer hat ein erfolgreiches Sportjahr hinter sich. Sie wird nun als schnellste Frau ihrer Altersklasse über 5000 Meter Bahn, zehn Kilometer Straße und der Halbmarathon-Distanz in der Deutschen Bestenliste geführt. „Da jetzt fast alle Ziele des schwierigen Sportjahres erreicht sind, will ich vielleicht den Marathon in Königsforst am kommenden Wochenende laufen“, erklärt Alexandra Schwartze. „Zumindest soll es dort der halbe Marathon werden.“