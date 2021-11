Corona im Kreis Viersen : 81-jähriger Covid-19-Patient aus Viersen gestorben

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt Viersen registrierte am Mittwoch insgesamt 81 Neuinfektionen. 144 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

(naf) Ein 81 Jahre alter Mann aus Viersen, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist gestorben. Das teilte eine Sprecherin des Kreises Viersen am Mittwoch mit. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Kreis Versen im Zusammenhang mit der Pandemie auf 314. Insgesamt registrierte das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch 81 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, vier neue Fälle gibt es dabei an der Albert-Schweitzer-Schule in Viersen. Aktuell gelten 411 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 30 mehr als am Vortag. 144 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. 14 Covid-Patienten werden stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt, einer befindet sich auf der Intensivstation und wird beatmet. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 83,7 auf 75,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 96,2.