St. Tönis : Neues am Pastorswall

Neues am Pastorswall

St. Tönis Die Stadtplaner können sich einen Kreisverkehr an der Kreuzung Willicher Straße/ Dammstraße/ Benrader Straße vorstellen.

Der Eigentümer des Hauses an der Ecke Dammstraße/ Viersener Straße will den Wohnbereich zum Gartengrundstück hin vergrößern. Die Verwaltung hat dem Planungsausschuss auch deshalb in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan Tö-65 „Pastorswall“ zur Überarbeitung vorgelegt.