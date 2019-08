Teilhabechancengesetz : Programm fördert Langzeitarbeitslose

Sandra Beine (von links) hilft im Altenheim St. Josef in der Küche, Verena Klein arbeitet in der Betreuung, Tobias Hoffmann geht dem Gärtner und dem Hausmeister zur Hand. Das Förderprogramm stellten Jobcenter-Geschäftsführer Franz-Josef Schmitz, Altenheimleiterin Silvia Küppers, Personalleiter Gerhard Otten und Jobcenter-Mitarbeiterin Ruth Pakusch vor. Foto: Marc Schütz

Kreis Viersen Mit dem Teilhabechancengesetz fördert das Jobcenter Kreis Viersen Menschen, die mindestens fünf Jahre arbeitslos sind. Im Altenheim St. Josef in Anrath arbeiten gleich drei Personen, die an diesem Programm teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz

Ohne die Hilfe von Tobias Hoffmann wären die Außen­anlagen des Altenheims St. Josef in Anrath nicht so grün, würden die Blumen in den Balkonkästen nicht so schön blühen. „Unser Gärtner hätte das angesichts der Trockenheit und der Hitze in diesem Sommer allein nicht geschafft“, sagt die Leiterin des Altenheims, Silvia Küppers. Seit dem 1. Mai arbeitet der 39-jährige Tobias Hoffmann 22 Stunden pro Woche im Altenheim, geht dem Gärtner und dem Hausmeister zur Hand. Möglich wurde diese zusätzliche Stelle durch das zum 1. Januar in Kraft getretene Teilhabechancengesetz, das Vertreter des Jobcenters Kreis Viersen jetzt in der Anrather Einrichtung vorstellten.

Denn im Altenheim gibt es gleich drei Mitarbeiter, die über dieses Förderprogramm an ihre Stellen gekommen sind. Neben Hoffmann sind dies Verena Klein und Sandra Beine. Insgesamt könnte das Jobcenter Kreis Viersen in diesem Jahr 120 Personen fördern, aktuell sind es 82, wie Franz-Josef Schmitz, Geschäftsführer des Jobcenters, erläutert. Dass ein Arbeitgeber drei Personen die Chance biete, nach langer Arbeitslosigkeit wieder Fuß zu fassen, sei außergewöhnlich, so Schmitz.

Info Weitere Betriebe werden gesucht Beim Jobcenter des Kreises Viersen sind Ruth Pakusch, Michael Dammer und Frank Goertz die Ansprechpartner für das Teilhabechancengesetz §16i SGB II. Gesucht werden derzeit noch weitere Betriebe, die an diesem Förderprogramm teilnehmen möchten. Kontakt: Jobcenter Kreis Viersen, Am Schluff 18 in Viersen, Tel. 02162 2661456, E-Mail jobcenter-kreis-viersen.teilhabe-16i@jobcenter-ge.de

Das Teilhabechancengesetz ist ein neues Instrument, um Langzeitarbeitslose, die älter sind als 25 Jahre und die mindestens sechs Jahre (Alleinerziehende und Schwerbehinderte: fünf Jahre) Leistungen vom Jobcenter beziehen, längerfristig und sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen. Der Bund zahlt dabei fünf Jahre lang Lohnkostenzuschüsse – in den ersten beiden Jahren 100 Prozent, in den drei folgenden Jahren jeweils zehn Prozent weniger. Bezahlt werden die Teilnehmer nach Tarifvertrag beziehungsweise mit dem Mindestlohn von 9,19 Euro pro Stunde. „Die Beschäftigten stehen sich also finanziell besser, als wenn sie arbeitslos wären“, sagt Schmitz. Der Arbeitsvertrag wird mit dem Arbeitgeber selbst geschlossen. „Das stärkt das Zugehörigkeitsgefühl mit unserem Haus“, sagt Gerhard Otten, Personalleiter des Altenheims St. Josefs.

Silvia Küppers ist zuversichtlich, dass sich aus den drei geförderten Beschäftigungsverhältnissen irgendwann eine langfristige Zusammenarbeit ergibt – „das ist nämlich auch das Ziel dieses Programms“, sagt Ruth Pakusch, die beim Jobcenter mit zwei weiteren Mitarbeitern für die Akquise von Betrieben, die an dem Programm teilnehmen, zuständig ist und dafür sorgt, dass „die richtigen Menschen zu den richtigen Arbeitgebern kommen“. Durch das Programm werde der Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtert, denn es gibt neben Weiterbildungszuschüssen und gezielten Qualifizierungen der Mitarbeiter auch ein begleitendes Coaching, was berufliche, aber auch private Belange angeht. „Wenn man die Teilnehmer nicht begleiten würde, würde das Arbeitsverhältnis womöglich schon aus nichtigen Gründen scheitern, und das möchten wir natürlich nicht“, sagt Schmtz.