Schiefbahn : FDP will Luxus-Ausbau der Willicher Straße verhindern

FDP will Luxus-Ausbau der Willicher Straße verhindern

Schiefbahn Die Politiker des Planungsausschusses befassen sich derzeit mit dem Ausbau der Willicher Straße am Neubaugebiet „Schiefbahner Dreieck“. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Karl-Heinz Koch (FDP) ist mit den Planungen der Verwaltung alles andere als glücklich: „Die Willicher Straße soll nach den vorliegenden Dokumenten üppig auf Kosten der Anlieger ausgebaut werden und wird auf gefühlten 250 Metern zur Prachtstraße ausgebaut, um dann in den alten Teil, Richtung Innenstadt Schiefbahn, ohne jegliche Radwege zu enden.

Dabei hatte es in jüngster Zeit mehrere Gespräche mit Anwohnern über eine Verkehrsberuhigung auf der Willicher Straße gegeben. Der Planungsausschuss hatte danach eine Vorgehensweise mit den Bewohnern abgestimmt. In dem Entwurf zum Ausbau der Willicher Straße sei davon nun nichts zu erkennen, so Koch: „Seitens der Verwaltung sind diese Absprachen wohl völlig unter den Planungstisch gefallen.“