Tönisvorst : Neuer Interessent für das Brachgelände

Das Brachgelände Vorster Straße, von Südwesten aus gesehen, ist seit Jahren ungenutzt. Der Blick reicht bis zum Wasserturm. Foto: Heribert Brinkmann

Tönisvorst Seit 2017 vermarktet die Frankfurter Immobilienmanagementgesellschaft gpep das Grundstück zwischen Vorster Straße und Höhenhöfe. Aktuell sind sie mit einem Mietinteressenten im Gespräch.

Von Heribert Brinkmann

Für ihre Kunden verwaltet die Immobilienmanagementgesellschaft gpep in Limburg und Frankfurt am Main ein Portfolio im Wert von mehr als 500 Millionen Euro mit knapp 400.000 Quadratmetern Mietfläche und etwa 600 Mietern, darunter Aldi, Lidl, Netto Marken-Discount, Rewe und Deichmann. Seit 2017 verwaltet und vermarktet dieses Unternehmen in Tönisvorst rund 23 Hek­tar Grundstücksfläche, die sich zwischen Südring, Düsseldorfer Straße und Vorster Straße verteilen. Wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt, befindet es sich aktuell für das eingezäunte Brachgelände an der Vorster Straße mit einem Mietinteressenten im Gespräch. Weitere Angaben dazu macht das Unternehmen nicht.

Es gab bereits in der Vergangenheit Interessenten, die aber aufgrund „der komplizierten planungsrechtlichen Situation“ von einer Anmietung wieder Abstand genommen haben. Ursprünglich sollte dort ein Baumarkt entstehen, der aber aufgrund der Wasserschutzzone dort nicht genehmigungsfähig war. In dem Bereich des Plangebietes sind ein Einkaufszentrum sowie großflächige Einzelhandelsbetriebe wie ein Baumarkt gemäß Bebaungsplan zulässig. „Auf den ersten Blick erscheint das geltende Planungsrecht vielversprechend“, so Benjamin Schumacher, Asset Manager, in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens. Das Unternehmen hat daher auch andere Nutzungsvorschläge als den immer wieder erwähnten Baumarkt eruiert.

Info Global property executive partners Die GPEP GmbH (global property execution partners) in Limburg und Frankfurt am Main ist spezialisiert auf das Management von Bestand, Vermögen und Grundstücken von Fachmärkten in Deutschland. Für institutionelle Kunden, Family Offices und vermögende Privatkunden bietet die unabhängige und inhabergeführte Immobilienmanagementgesellschaft die gesamte Wertschöpfungskette an. Dazu gehören Finanzierung, Ankaufprüfung, Businessplan, Ankauf, Restrukturierung sowie eine kontinuierliche Bestandsoptimierung einschließlich Verkauf.

Auf den zweiten Blick werde jedoch deutlich, so gpep, dass durch die vorherrschende Wasserschutzzone IIIa sowie das ausgeschlossene innenstadtrelevante Sortiment an diesem Standort die meisten Nutzungen automatisch ausgeschlossen seien. Für die bisherigen Mieter, die bereits ein innenstadtrelevantes Sortiment führen, bestehe Bestandsschutz. „Erst bei neuen Nutzungsanfragen greift das im Nachhinein geschaffene verschärfte Recht.“ Das heißt, nicht die immer wieder angeführte Wasserschutzzone ist der eigentliche Hindernisgrund, sondern vielmehr der Mehrheitswille von Tönisvorster Politik und Verwaltung, außerhalb der engeren Innenstadt keinen Einzelhandel zu dulden.

Das eingezäunte Grundstück, um das es hier geht, hat eine Fläche von rund 36.000 qm. Grundsätzlich sei eine Aufteilung der Fläche möglich, sagen die Immobilienvermarkter. „Sinnvoll erscheint eine Aufteilung jedoch nur, wenn das geltende Planungsrecht geändert wird und dadurch neue Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden“, heißt es aus Frankfurt. Das Unternehmen unterstreicht das gute Verhältnis zur Stadt, zumindest zur Wirtschaftsförderung. „Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis zu der Wirtschaftsförderung der Stadt Tönisvorst und konnten daher schon mehrere Kontakte zu Wirtschaftsbetrieben knüpfen und einige von ihnen an den Höhenhöfen ansiedeln.“ Man befinde sich zurzeit in mehreren vielversprechenden Gesprächen und Verhandlungen. Auch wenn sich solche Beteuerungen immer wieder als Schutzbehauptungen erweisen, stellt gpep in Aussicht, „dass sich das vorherrschende Erscheinungsbild an den Höhenhöfen mittelfristig positiv verändert wird“.

Die Immobilienmanager sind an konstruktiven Lösungen interessiert und schlagen deswegen auch keine Türen zu. Die Option B zu den aktuellen Verhandlungen mit konkreten Interessenten ist die Änderung des Bebauungsplanes. Eine Änderung in dasselbe Plangebiet wie im B-Plan Tö-46 würde die „vorhandene Nachfrage“ nach Gewerbegrundstücken mittel- bis langfristig weiter befriedigen. Den Frankfurter Experten ist klar: „Sollte kurz- bis mittelfristig kein Nutzer für das brachliegende, eingezäunte Grundstück gefunden werden, müssen wir gemeinsam mit der Stadt und dem Kreis andere Wege erörtern. Hier stellt die Änderung des Bebauungsplanes eine Möglichkeit dar.“