Verleihung : Herbert Derksen erhält den Ehrenring der Stadt Tönisvorst

Tönisvorst Beim offiziellen Festakt im September war der GUT-Ratsherr verhindert. Nun überreichte Bürgermeister Thomas Goßen ihm den Ehrenring der Stadt.

Den offiziellen Festakt hat Herbert Derksen wegen eines Österreichurlaubs verpasst, seinen Ehrenring hat der 73-jährige GUT-Ratsherr darum jetzt nachträglich bekommen. Tönisvorsts Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) überreichte ihm in der Ratssitzung am Mittwochabend den goldenen Ring mit dem Stadtwappen und die dazugehörige Urkunde. Die Blumen übergab Derksen sogleich seiner Frau Gisela, die ihn begleitete.

Derksen begann seine politische Laufbahn 1984 als sachkundiger Bürger. Er saß für die Grünen im Rat, später für die 2008 gegründete GUT (Gemeinschaft unabhängiger Tönisvorster). Er gehörte zahlreichen Ausschüssen an, darunter dem Bau- und dem Planungsausschuss. „Er hat sich in dieser Zeit in besonderer Weise eingebracht“, sagte Bürgermeister Goßen in seiner Laudatio. Derksen sei jemand, der das offene Wort nicht scheue und von seinen Überzeugungen geleitet werde, „an denen er auch in hitziger Diskussion zu fortgeschrittener Stunde festhält“.